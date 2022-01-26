Berna Arıcı iç çamaşırıyla kara atladı görenin ağzı açık kaldı! İddialı pozlarıyla olay olan Berna’ya ilk yorum Seda Sayan’dan!
Berna Arıcı iç çamaşırıyla kara atladı görenin ağzı açık kaldı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Berna Arıcı, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. İç çamaşırıyla kara atlayan Berna Arıcı, o anlara ait fotoğrafları ve videoyu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda şarkıcının iddialı pozları dikkat çekti. Ünlü isimlerin de kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. İşte Berna Arıcı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
26.01.2022 01:45
- Son Güncelleme: 26.01.2022 01:45
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Berna Arıcı, son paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.