Berk Oktay’dan baba-kız gezmesi! Yıldız Çağrı Atiksoy’un minik kızı Mira Milena’ya bakın! İlgi odağı oldu

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy¸ meslektaşı Berk Oktay ile iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı. Ünlü çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu. Oktay'dan ise minik bebeğiyle baba-kız paylaşımı geldi. Paylaşım sosyal medyada beğeni toplarken Mira Milena ilgi odağı oldu. İşte Berk Oktay'ın o paylaşımı...
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy¸ 2022 yılında Berk Oktay ile nikah masasına oturdu.
Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi. Ünlü çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu.
Kızıyla deniz kenarında gezintiye çıkan Berk Oktay ise o anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında "Tek gerçek" notuyla yayınladı.