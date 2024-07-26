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Berk Oktay’dan baba-kız gezmesi! Yıldız Çağrı Atiksoy’un minik kızı Mira Milena’ya bakın! İlgi odağı oldu

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy¸ meslektaşı Berk Oktay ile iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı. Ünlü çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu. Oktay'dan ise minik bebeğiyle baba-kız paylaşımı geldi. Paylaşım sosyal medyada beğeni toplarken Mira Milena ilgi odağı oldu. İşte Berk Oktay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 08:57 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 09:07
Berk Oktay’dan baba-kız gezmesi! Yıldız Çağrı Atiksoy’un minik kızı Mira Milena’ya bakın! İlgi odağı oldu 1

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy¸ 2022 yılında Berk Oktay ile nikah masasına oturdu.

Berk Oktay’dan baba-kız gezmesi! Yıldız Çağrı Atiksoy’un minik kızı Mira Milena’ya bakın! İlgi odağı oldu 2

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi. Ünlü çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu.

Berk Oktay’dan baba-kız gezmesi! Yıldız Çağrı Atiksoy’un minik kızı Mira Milena’ya bakın! İlgi odağı oldu 3

Kızıyla deniz kenarında gezintiye çıkan Berk Oktay ise o anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında "Tek gerçek" notuyla yayınladı.

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