Berk Oktay’dan baba-kız gezmesi! Yıldız Çağrı Atiksoy’un minik kızı Mira Milena’ya bakın! İlgi odağı oldu

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy¸ meslektaşı Berk Oktay ile iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı. Ünlü çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu. Oktay'dan ise minik bebeğiyle baba-kız paylaşımı geldi. Paylaşım sosyal medyada beğeni toplarken Mira Milena ilgi odağı oldu. İşte Berk Oktay'ın o paylaşımı...