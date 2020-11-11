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Berk Atan'ın annesini görenler ablası sandı! İşte 29 yaşındaki Berk Atan ve annesi...

Oyuncu Berk Atan önceki gün annesi Hülya Atan ile birlikte bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. 29 yaşındaki Berk Atan'ın annesini görenler ise ilk başta ablası sandı. Annesiyle alışverişi bittikten sonra arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Atan, muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Sette Covid-19 virüsüne yakalanan arkadaşımız vardı biz de bir hafta ara verdik. Arkadaşımız sağlığına en kısa sürede kavuşup dönünce yeniden başlayacağız. Bu boşlukta da annem İzmir'den ziyarete geldi. Bir süre benimle kalacak" diyen Berk Atan ve annesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

11.11.2020 11:41 - Son Güncelleme: 11.11.2020 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





