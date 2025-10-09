Bergüzar Korel’in annesi Hülya Darcan’dan Tanju Korel itirafı: Keşke biraz daha anlayışlı olsaydı
Dila Hanım, Bir Zamanlar Çukurova, Diriliş Ertuğrul gibi birçok yapımda rol alan usta oyuncu Hülya Darcan, konuk olduğu bir programda Tanju Korel ile evliliğine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. 2005 yılında kaybettiği eşi Tanju Korel'in çok kıskanç olduğunu ifade eden Darcan, bu sebeple sinemayı bıraktığını belirtti. "Keşke karşımdaki insan biraz daha anlayışlı" diyen Darcan'ın açıklamaları dikkat çekti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: