Bergüzar Korel’i hiç böyle görmediniz! Karnı burnunda oyuncu cesaretini konuşturdu ne filtre ne makyaj…
Bergüzar Korel'i hiç böyle görmediniz! Karnı burnunda oyuncu cesaretini konuşturdu… Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, adeta cesaretini konuşturdu. Yakın çekim yaptığı pozları art arda Instagram sayfasında yayınlayan Korel, fotoğraflarına ne filtre ne de photoshop uyguladı. En doğal haliyle takipçilerinin karşısına geçen Korel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Bergüzar Korel'in sıfır makyaj o paylaşımı…
21.06.2021 23:38
- Son Güncelleme: 21.06.2021 23:38
Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han'ı kucağına almıştı. Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu, bir kız bebeği beklediğini açıklamıştı.
Son dönemlerde verdiği karnı burnunda pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, şimdi ise sıfır makyaj haliyle çok konuşuldu.
Bergüzar Korel, makyajsız haliyle yakın çekim yaptığı pozları art arda Instagram sayfasında paylaştı. Fotoğraflarına ne filtre ne de photoshop uygulayan oyuncu, adeta cesaretini konuşturdu.
Doğal haliyle takipçilerinden tam not alan Korel, iltifat yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun "Bu akşam güneşini yakalamak ne mühimmiş yahu. Ünlü bir influencer der ki ışık önemli" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
İşte başta Bergüzar Korel olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…