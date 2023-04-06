Bergüzar Korel'e eski sevgilisi Tan Sağtürk'ten olay hamle! Evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi Bircan Bali'den bomba yorum: "Atı alan Üsküdar'ı geçti"

Ayrılığın sebebi hakkında o dönem açıklamada bulunan Sağtürk'ün sözleri günlerce konuşulmuştu. Bergüzar Korel ile ayrılık nedenini 'istisnai bir durum' diye özetleyen Tan Sağtürk şöyle demişti: "İstisnai durum, şu an ortada gördüğünüzdür. Bunu hissettim ve ayrıldım, yoksa bu yıl evleniyorduk."