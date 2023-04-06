Bergüzar Korel'e eski sevgilisi Tan Sağtürk'ten olay hamle! Evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi Bircan Bali'den bomba yorum: "Atı alan Üsküdar'ı geçti"
Bergüzar Korel'e eski sevgilisi Tan Sağtürk'ten olay hamle! Evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi Bircan Bali'den bomba yorum geldi. Bergüzar Korel ve Tan Sağtürk'ün 2 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıracaklarına kesin gözüyle bakılırken ikilinin ani bir kararla ayrılmaları ve sonrasında yaşananlar magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Ayrılığın sebebi hakkında o dönem açıklamada bulunan Sağtürk'ün sözleri günlerce konuşulmuştu. 2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen ve 3 evlat dünyaya getiren Bergüzar Korel'in sosyal medyadaki bir yorumunu beğenen Tan Sağtürk herkesi şaşırtırken, Bircan Bali'den gelen yorum dikkat çekti.
06.04.2023 10:39 - Son Güncelleme: 06.04.2023 10:39
"ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ"
Bergüzar Korel'e eski sevgilisi Tan Sağtürk'ten olay hamle! Evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi Bircan Bali'den bomba yorum geldi.
2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel mutlu evliliği ile zaman zaman gündemde yerini alıyor.
Ayrılığın sebebi hakkında o dönem açıklamada bulunan Sağtürk'ün sözleri günlerce konuşulmuştu. Bergüzar Korel ile ayrılık nedenini 'istisnai bir durum' diye özetleyen Tan Sağtürk şöyle demişti: "İstisnai durum, şu an ortada gördüğünüzdür. Bunu hissettim ve ayrıldım, yoksa bu yıl evleniyorduk."