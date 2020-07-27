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Bergüzar Korel'den mayolu Arzum Onan pozu... 'Seni görünce ben ferahladım'

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ve çocukları ile tatile devam ediyor. Normalleşme süreci ile soluğu Ege koylarında alan ünlü çift, kameralara aldırış etmiyor. İkinci oğlu Han'ı yeni dünyaya getiren Korel, hamilelik kilolarına aldırış etmeden kamera karşısına geçip pozlar veriyor. 37 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından turuncu mayolu haliyle yeni fotoğraflar yayınladı. Denizin içinde fotoğraf çekilen Bergüzar Korel'in mayolu pozu, Arzum Onan'a benzetildi. Kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Korel'i görenler, 'Seni görünce ben ferahladım' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte ünlülerin 2020 yaz tatilinden görüntüler...

27.07.2020 15:35 - Son Güncelleme: 27.07.2020 16:06
Bergüzar Korel'den mayolu Arzum Onan pozu... 'Seni görünce ben ferahladım'

Bergüzar Korel, bir süredir eşi Halit Ergenç ve oğulları Ali ve Han ile Ege koylarının tadını çıkartıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, tatilden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Bergüzar Korel'in mayolu fotoğrafları ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden görüntüler...

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Bergüzar Korel'den mayolu Arzum Onan pozu... 'Seni görünce ben ferahladım'

IVANA SERT

Bergüzar Korel'den mayolu Arzum Onan pozu... 'Seni görünce ben ferahladım'
Bergüzar Korel'den mayolu Arzum Onan pozu... 'Seni görünce ben ferahladım'
Bergüzar Korel'den mayolu Arzum Onan pozu... 'Seni görünce ben ferahladım'

GÜLŞAH SARAÇOĞLU

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