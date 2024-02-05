Bergüzar Korel'den "Mahallemi çok seviyorum" paylaşımı! Taharet musluğu eksik lüks mü lüks eviyle çok konuşulan Bergüzar...

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, yılın belli dönemlerini geçirdiği Londra'daki evini değiştirdiğini duyurmuştu. Geçen günlerde yeni evine taşınan Korel'den dikkat çeken paylaşımlar gelmiş, evini karış karış paylaşmıştı. Korel bu kez mahallesinden paylaşımlar yaptı. Korel o karelerin altına "Mahallemi çok seviyorum" notunu düştü.