Bergüzar Korel'den "Mahallemi çok seviyorum" paylaşımı! Taharet musluğu eksik lüks mü lüks eviyle çok konuşulan Bergüzar...

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, yılın belli dönemlerini geçirdiği Londra'daki evini değiştirdiğini duyurmuştu. Geçen günlerde yeni evine taşınan Korel'den dikkat çeken paylaşımlar gelmiş, evini karış karış paylaşmıştı. Korel bu kez mahallesinden paylaşımlar yaptı. Korel o karelerin altına "Mahallemi çok seviyorum" notunu düştü.
Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen üç çocuk annesi Bergüzar Korel, ailesiyle yılın belli dönemlerini Londra'da geçirme kararı almıştı.
İngiltere-Türkiye arasında mekik dokuyan Korel, geçen aylarda ise Londra'daki evini değiştirdiğini duyurmuştu.
Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin evlerinde bir taharet musluğu krizi yaşadığı iddia edilmiş, Müge Dağıstanlı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: