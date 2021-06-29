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Bergüzar Korel’den karnı burnunda tekne pozu! Leopar desenli bikinisiyle denizin tadını çıkardı güneşlendiği anlar olay oldu

Bergüzar Korel'den karnı burnunda tekne pozu! Leopar desenli bikinisiyle denizin tadını çıkardı… Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, ilk oğlu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han'a kavuşan ve şimdilerde üçüncü kez hamile olan ünlü oyuncu, doğum öncesi ailesiyle birlikte tatile çıktı. Kızı Leyla'ya kavuşmak için gün sayan Korel, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Leopar desenli bikinisiyle denizin tadını çıkaran oyuncu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Bergüzar Korel daha sonra ise teknede güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o paylaşımlar…

29.06.2021 01:43 - Son Güncelleme: 29.06.2021 01:50
Bergüzar Korel’den karnı burnunda tekne pozu! Leopar desenli bikinisiyle denizin tadını çıkardı güneşlendiği anlar olay oldu

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan Bergüzar Korel, ilk oğlu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han'a kavuşan ve şimdilerde üçüncü kez hamile olan ünlü oyuncu, doğum öncesi ailesiyle birlikte tatile çıktı.

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Bergüzar Korel’den karnı burnunda tekne pozu! Leopar desenli bikinisiyle denizin tadını çıkardı güneşlendiği anlar olay oldu

Kızı Leyla'ya kavuşmak için gün sayan Korel, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Bergüzar Korel’den karnı burnunda tekne pozu! Leopar desenli bikinisiyle denizin tadını çıkardı güneşlendiği anlar olay oldu

Leopar desenli bikinisiyle denizin tadını çıkaran oyuncu, o anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Bergüzar Korel’den karnı burnunda tekne pozu! Leopar desenli bikinisiyle denizin tadını çıkardı güneşlendiği anlar olay oldu

Korel, daha sonra ise teknede güneşlendiği anları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bergüzar Korel’den karnı burnunda tekne pozu! Leopar desenli bikinisiyle denizin tadını çıkardı güneşlendiği anlar olay oldu

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.