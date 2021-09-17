Bergüzar Korel’den karnı burnunda poz! Halit Ergenç’in biricik eşi ‘Yine üçgen bir karın’ dedi yürüyüş öncesi paylaştı
Bergüzar Korel'den karnı burnunda poz! Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı dünyaya getiren oyuncu, şimdi ise üçüncü bebeği Leyla'yı kucağına almak için gün saymaya başladı. Hamileliğinde 33. haftayı bitiren oyuncu, yürüyüşe çıkamadan önce ayna karşısında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına 'Yine üçgen bir karın' notunu ekleyen Korel'in fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
17.09.2021 22:55
- Son Güncelleme: 17.09.2021 23:20
Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu.