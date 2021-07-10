Bergüzar Korel’den karnı burnunda bikinili pozlar! Peş peşe paylaştı herkes onu konuştu Esra Erol ve Hatice Şendil detayı…
Bergüzar Korel'den karnı burnunda bikinili pozlar! 2009'da nikah masasına oturduğu meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla çok konuşuldu. Ali ve Han adından iki oğlu olan ve üçüncü bebeğini kız olacağını açıklayan Korel, ailesi ile çıktığı tatilde verdiği bikinili pozları art arda sosyal medya hesabında paylaştı. Mavi bikinisi ile yakın dostları Esra Erol ve Hatice Şendil'e poz veren Korel, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Bergüzar Korel'in o pozları…
10.07.2021 20:15
- Son Güncelleme: 10.07.2021 20:15
Bergüzar Korel'den karnı burnunda bikinili pozlar! Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali ve Han adından iki evladı oldu.
Şimdilerde ise Leyla adını vereceği bebeğine hamile olan ünlü oyuncu, doğum öncesi ailesi ile birlikte tatile çıktı.
Tatilden yayınladığı fotoğraflarla sık sık gündem olan Korel, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu, mavi bikinisi ile verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Arkadaşlarının objektifine poz veren Korel, paylaşımının altına ise "Olmasaydınız olmazdım" notunu ekleyerek Esra Erol, Hatice Şendil ve Özde Demir'i etiketledi.
Bergüzar Korel'in bikinili pozları kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.