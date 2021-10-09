Bergüzar Korel'den doğuma günler kala baby shower partisi! Ünlüler akın etti Esra Erol’un paylaşımı takipçilerini gülümsetti
Bergüzar Korel'den doğuma günler kala baby shower partisi! Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Leyla adını vereceği kızını kucağına almak için gün saymaya başladı. İlk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getiren ve geçen yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel, doğum öncesi baby shower partisi düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği partiden görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Partiye pembe bir takım elbise ile katılan Esra Erol'un paylaşımı ise takipçilerini gülümsetti. İşte detaylar...
09.10.2021 18:44
- Son Güncelleme: 09.10.2021 18:44
Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, birlikteliklerini 2009 yılında nikah masasına taşımıştı. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu.
Şimdilerde bir kız bebek bekleyen ikiliden Bergüzar Korel, doğum öncesi baby shower partisi düzenledi.
Ali Özbir ile 2 Temmuz 2010 tarihinde nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki erkek evladı olan Esra Erol, Bergüzar Korel ile verdiği pozu "Sanki kız bebek bekleyen benim. Öyle pembe" notunu düştü.