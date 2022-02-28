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Haberler Magazin Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’i hiç böyle görmediniz! Otobüste ‘çünkü bana çok aşıksın’ diye bağırdı! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’i hiç böyle görmediniz! Otobüste ‘çünkü bana çok aşıksın’ diye bağırdı! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Onları hiç böyle görmediniz! 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2010'da ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almıştı. 2020'de Han'a kavuşan çift, 2021'in Kasım ayında da Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten Bergüzar Korel, ailesiyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Ergenç ile otobüste seyir halindeyken geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Korel'in "Benden uzağa oturarak bana alan tanıyor çünkü bana çok aşık" sözleri dikkat çekerken otobüste sarf ettiği sözler büyük ses getirdi. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

28.02.2022 23:46 - Son Güncelleme: 28.02.2022 23:47
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’i hiç böyle görmediniz! Otobüste ‘çünkü bana çok aşıksın’ diye bağırdı! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Binbir Gece dizisinde tanışan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuş ve 2010'da ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almıştı.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’i hiç böyle görmediniz! Otobüste ‘çünkü bana çok aşıksın’ diye bağırdı! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

2020'de Han'a kavuşan çift, 2021'in Kasım ayında da Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’i hiç böyle görmediniz! Otobüste ‘çünkü bana çok aşıksın’ diye bağırdı! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten Bergüzar Korel, ailesiyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’i hiç böyle görmediniz! Otobüste ‘çünkü bana çok aşıksın’ diye bağırdı! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. otobüste seyir halindeyken geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’i hiç böyle görmediniz! Otobüste ‘çünkü bana çok aşıksın’ diye bağırdı! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile otobüste seyir halindeyken geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.

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