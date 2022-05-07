Bergüzar Korel sinirden deliye döndü yatak odası sorusu bardağı taşırdı ’kafası aynı vakumla çekilmiş gibi’ Kızı Leyla...

"BUNU BİR ANNEYE SÖYLEMEK NEZAKETSİZLİK"

Bu vakumlar var ya hani, doğumda kullanılıyor, çocuk çıkmayınca... Ben o noktaya geldim ama kullanılmadı. Vakum kullanılan doğumlar genelde zor doğumlardır. Öyle bile olsa bunu bir anneye söylemek kadar nezaketsiz bir davranış olamaz. 'Ne demek istediğinizi anlayamadım' dedim. 'Ay dar, ince uzun bir kafası var aynı Halit Bey'e benziyor' dedi. Yıllardır kocam. Bu arada Leyla benim minyatürüm. Ufak bir sorguya çekildim. Londra'da nasıl bir hayatım var? Kirada mıyız, ev mi aldık? Ne kadar şanslı olduğum konusunda bir uyarıldım Halit ile evli olduğum için... 'Çünkü o çok değerli biri biliyorsun değil mi?' dedi bana... Böyle bir aptala döndüm. 12 yıllık kocam neden böyle bir şey söylüyorsunuz bana? 'Seni de izledik bir filmde, sen de güzel oynuyorsun... Ay biraz da pohpohlanmak istiyor. Hadi biraz da Bergüzar'ı pohpohlayalım' dediler. Garip bir şeyin ortasında kaldım."