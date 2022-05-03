Bergüzar Korel önce video sonra bikinili pozunu paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşine bakın ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan!
Bergüzar Korel önce video sonra bikinili pozunu paylaştı! Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel, bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adından üç çocuk dünyaya getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Korel, ilk olarak makyaj masasındaki hazırlık sürecini yayınladı. Ünlü oyuncu ardından ise leopar desenli bikinisi ve deniz gözlükleriyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Hem makyajlı hem de makyajsız halini yayınlayan Korel'e ilk yorum ise sıkı dostu Esra Erol'dan geldi. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
03.05.2022 22:31 - Son Güncelleme: 03.05.2022 22:44
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2019 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten; Ali, Han ile Leyla adından üç çocuk dünyaya getirdi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşıma Esra Erol, emojilerle yorum yaparak videoyu beğendiğini dile getirdi.