Bergüzar Korel leoparlı bikinisiyle karnı burnunda poz verdi Esra Erol kaçırmadı yakaladı! Peş peşe paylaşıyor herkes onu konuşuyor
2009'da nikah masasına oturduğu meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla çok konuşuluyor. Ali ve Han adından iki oğlu olan ve üçüncü bebeğini kız olacağını açıklayan Korel eşi Halit Ergenç'le birlikte poz verdi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin fotoğrafını çeken isim ise Esra Erol'du.
12.07.2021 12:48
- Son Güncelleme: 12.07.2021 12:48
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan Bergüzar Korel, ilk oğlu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han'a kavuşan ve şimdilerde üçüncü kez hamile olan ünlü oyuncu, doğum öncesi ailesiyle birlikte tatile çıktı.
Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, Bodrum'da tatil yapıyor.
Kızı Leyla'ya kavuşmak için gün sayan Korel, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
Haziran ayının ortalarında Bodrum'a giden çift tatilde yakın arkadaşlarıyla görüşüyor. Korel ile Ergenç çiftini en son Esra Erol ve eşi Ali Özbir ziyaret etti.
ESRA EROL ÇEKTİ
Tatilde hasret gideren ekip renkli fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.