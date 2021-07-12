Bergüzar Korel leoparlı bikinisiyle karnı burnunda poz verdi Esra Erol kaçırmadı yakaladı! Peş peşe paylaşıyor herkes onu konuşuyor

2009'da nikah masasına oturduğu meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla çok konuşuluyor. Ali ve Han adından iki oğlu olan ve üçüncü bebeğini kız olacağını açıklayan Korel eşi Halit Ergenç'le birlikte poz verdi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin fotoğrafını çeken isim ise Esra Erol'du.

12.07.2021 12:48 - Son Güncelleme: 12.07.2021 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





