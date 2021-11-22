Bergüzar Korel kızı Leyla ile ilk kez fotoğraf paylaştı! İşte 'uzunca bir süre süt kokacak buralar' diyen Bergüzar ve çocukları...
Bergüzar Korel kızı Leyla ile ilk kez fotoğraf paylaştı! Üçüncü bebeğini kucağına alan Bergüzar Korel, kızına Leyla adını verdi. 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile dünyaevine giren oyuncu, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getirdi, geçen yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına aldı. Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğu Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yorum yağmuruna tutuldu. İşte iki erkek bir kız çocuğu olan Bergüzar Korel ve kızı Leyla'nın beğeni yağmuruna tutulan karesi...
BERGÜZAR KOREL VE KIZINDAN İLK KARE!
Bergüzar Korel kızı Leyla ile ilk kez fotoğraf paylaştı! Üçüncü bebeğini kucağına alan Bergüzar Korel, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde doğum kareleri ile adından söz ettiren Bergüzar, kızı Leyla ile ilk karesini yayınladı. İşte 'uzunca bir süre süt kokacak buralar' diyen Bergüzar ve çocukları...
İki erkek evladın ardından bir de kız bebek dünyaya getiren Bergüzar Korel, evde çocukları ile vakit geçiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, kızı ile ilk karesini yayınladı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
3. çocuğunu geçtiğimiz günlerde kucağına alan Bergüzar Korel, o anlara ait kareleri geçtiğimiz günlerde takipçilerinin beğenisine sundu ve 11 saat sancı çektiği ve tam beklediği saatte geldiğini sözlerine ekledi.
"SANCILI 11 SAAT"
Kızı Leyla'ya kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım geldi. Korel, "Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla'nın.. Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen "Sabah 10:00'da ancak doğururum ben bu kızı" dedim hastanenin kapısından içeri girerken."