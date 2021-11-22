Bergüzar Korel kızı Leyla ile ilk kez fotoğraf paylaştı! İşte ’uzunca bir süre süt kokacak buralar’ diyen Bergüzar ve çocukları...

BERGÜZAR KOREL VE KIZINDAN İLK KARE!

Bergüzar Korel kızı Leyla ile ilk kez fotoğraf paylaştı! Üçüncü bebeğini kucağına alan Bergüzar Korel, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde doğum kareleri ile adından söz ettiren Bergüzar, kızı Leyla ile ilk karesini yayınladı. İşte 'uzunca bir süre süt kokacak buralar' diyen Bergüzar ve çocukları...