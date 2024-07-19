Bergüzar Korel kırmızı bikinisiyle sosyal medyanın gündeminde! Halit Ergenç’in biricik eşine ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan...

Halit Ergenç ile yaptığı evlilikten üç evladı olan Bergüzar Korel, havaların ısınmasıyla çocuklarıyla tatile çıktı. Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, son olarak kırmızı bikinisi ile günbatımında verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Üç çocuk annesi fit haliyle dikkat çekerken ilk yorum sıkı dostu Esra Erol'dan geldi. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyada gündem olan bikinili paylaşımı...