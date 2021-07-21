Bergüzar Korel karnı burnunda plajlarda arz-ı endam etti görenleri hayran bıraktı! Çeşme’de aile saadeti

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan Bergüzar Korel, ilk oğlu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han'a kavuşan ve şimdilerde üçüncü kez hamile olan ünlü oyuncu, doğum öncesi ailesiyle birlikte tatile çıktı.