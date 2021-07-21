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Bergüzar Korel karnı burnunda plajlarda arz-ı endam etti görenleri hayran bıraktı! Çeşme’de aile saadeti

2009'da nikah masasına oturduğu meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla çok konuşuluyor. Ali ve Han adından iki oğlu olan ve üçüncü bebeğinin kız olacağını açıklayan Bergüzarl Korel eşi Halit Ergenç, Bodrum ve Dalaman'dan sonra tatile Çeşme'de devam ediyor.

21.07.2021 09:27 - Son Güncelleme: 21.07.2021 09:27
Bergüzar Korel karnı burnunda plajlarda arz-ı endam etti görenleri hayran bıraktı! Çeşme’de aile saadeti

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan Bergüzar Korel, ilk oğlu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han'a kavuşan ve şimdilerde üçüncü kez hamile olan ünlü oyuncu, doğum öncesi ailesiyle birlikte tatile çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bergüzar Korel karnı burnunda plajlarda arz-ı endam etti görenleri hayran bıraktı! Çeşme’de aile saadeti

Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, tatil yapıyor.

Bergüzar Korel karnı burnunda plajlarda arz-ı endam etti görenleri hayran bıraktı! Çeşme’de aile saadeti

Kızı Leyla'ya kavuşmak için gün sayan Korel, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Bergüzar Korel karnı burnunda plajlarda arz-ı endam etti görenleri hayran bıraktı! Çeşme’de aile saadeti

Haziran ayının ortalarında Bodrum'a giden çift tatilde yakın arkadaşlarıyla görüşüyor.

Bergüzar Korel karnı burnunda plajlarda arz-ı endam etti görenleri hayran bıraktı! Çeşme’de aile saadeti

Üçüncü kez bebek heyecanı yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Bodrum ve Dalaman'dan sonra tatile Çeşme'de devam ediyor.