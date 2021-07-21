Bergüzar Korel karnı burnunda plajlarda arz-ı endam etti görenleri hayran bıraktı! Çeşme’de aile saadeti
2009'da nikah masasına oturduğu meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla çok konuşuluyor. Ali ve Han adından iki oğlu olan ve üçüncü bebeğinin kız olacağını açıklayan Bergüzarl Korel eşi Halit Ergenç, Bodrum ve Dalaman'dan sonra tatile Çeşme'de devam ediyor.
21.07.2021 09:27
- Son Güncelleme: 21.07.2021 09:27
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan Bergüzar Korel, ilk oğlu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han'a kavuşan ve şimdilerde üçüncü kez hamile olan ünlü oyuncu, doğum öncesi ailesiyle birlikte tatile çıktı.
Üçüncü kez bebek heyecanı yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Bodrum ve Dalaman'dan sonra tatile Çeşme'de devam ediyor.