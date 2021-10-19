Bergüzar Korel en doğal hallerini 'birbirimizden farklı değiliz' notuyla paylaştı, yorum yağdı! 3. çocuğuna hamile olan Bergüzar'a bakın!
Bergüzar Korel en doğal hallerini 'birbirimizden farklı değiliz' notuyla paylaştı, yorum yağdı! 3. çocuğuna hamile olan Bergüzar'a bakın, kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çift; ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci oğulları Han'a ise geçtiğimiz yıl mart ayında kucağına aldı. Şimdilerdekızını kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel Instagram hesabından makyajsız pozlarını yayınladı. Kendisini zaman zaman Instagram'ın büyülü dünyasına kaptırdığını itiraf eden Korel, kadınlara seslendi. İşte makyajsız ve en doğall hali ile Bergüzar Korel...
19.10.2021 12:21
- Son Güncelleme: 19.10.2021 12:22
Bergüzar Korel en doğal hallerini 'birbirimizden farklı değiliz' notuyla paylaştı, yorum yağdı! 3. çocuğuna hamile olan Bergüzar'a bakın, en doğal ve en makyajsız hali ile sosyal medyada...
2009 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu meslektaşı Halit Ergenç ile birlikte üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Bergüzar Korel Instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor.
Hamileliğinin son günlerinde olan Bergüzar Korel, sol olarak evde çekilmiş makyajsız ve filtresiz fotoğraflarını yayınladı. 39 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına sosyal medya etkisiyle ilgili bir de not düştü. İşte Korel'in mesajı: