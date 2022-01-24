Bergüzar Korel doğumdan karelerini yayınladı! Halit Ergenç’in biricik eşi ‘kız kardeşim’ dediği meslektaşına bakın nasıl seslendi

Korel, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının altına ise şu notu ekleyerek Şekerci'nin doğum gününü kutladı: "İlk fotoğraf ben sancı çekerken fenalaşıp görür de panik olurum diye bayılamayıp ayaklarını havaya diktikleri andan. En duygusal anımız bile komik. Seninle her şey fazlasıyla dolu dolu, fazlasıyla gerçek. Sadece zamana, şartlara, ihtiyaçlara yönelik bir dostluk değil, dostluk zaten o değil. Varlığınla hep gösterdin bunu bana.