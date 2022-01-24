Bergüzar Korel doğumdan karelerini yayınladı! Halit Ergenç’in biricik eşi ‘kız kardeşim’ dediği meslektaşına bakın nasıl seslendi
Bergüzar Korel doğumdan karelerini yayınladı! Halit Ergenç ile evliliklerinde 12 yılı geride bırakan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçen kasım ayında kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve hamilelik döneminde yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan ünlü oyuncu, bu kez doğumdan karelerini Instagram hesabında yayınladı. Doğum sırasında kendisini yalnız bırakmayan yakın arkadaşı ve meslektaşı Beyza Şekerci ile hastanede çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Korel'in paylaşımının altına düştüğü not ise dikkat çekti. Şekerci'nin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...
Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan Bergüzar Korel, oğlu Ali'yi 2010'da kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. 2020'de Han'ı dünyaya getiren Korel, geçen kasım ayında ise Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Bergüzar Korel, şimdi ise yakın arkadaşı ve meslektaşı Beyza Şekerci'nin doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Ünlü oyuncu, doğum sırasında kendisini yalnız bırakmayan Beyza Şekerci ile hastanede çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında yayınladı.
Korel, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının altına ise şu notu ekleyerek Şekerci'nin doğum gününü kutladı: "İlk fotoğraf ben sancı çekerken fenalaşıp görür de panik olurum diye bayılamayıp ayaklarını havaya diktikleri andan. En duygusal anımız bile komik. Seninle her şey fazlasıyla dolu dolu, fazlasıyla gerçek. Sadece zamana, şartlara, ihtiyaçlara yönelik bir dostluk değil, dostluk zaten o değil. Varlığınla hep gösterdin bunu bana.