Bergüzar Korel cesaretini konuşturdu! Halit Ergenç’in biricik eşine bakın en cesur haliyle hünerlerini sergiledi gören hayran kaldı
Bergüzar Korel cesaretini konuşturdu! Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adından üç çocuk dünyaya getirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, hamilelik ve lohusalık dönemlerinde yaptığı paylaşımların yanı sıra ailesiyle yayınladığı fotoğraflarla da sık sık gündem olmuştu. Korel, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Korel, oyuncu Necati Kutlu'nun ricası üzerine Funda Arar'ın "Senden öğrendim" adlı parçasını seslendirdi. En doğal haliyle kamera karşısına geçen Korel, çıplak sesiyle sergilediği performansla büyük beğeni topladı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
29.03.2022 00:52 - Son Güncelleme: 29.03.2022 00:57
Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adından üç çocukları olmuştu.
Oyuncu çiftten Bergüzar Korel, hamilelik ve lohusalık dönemlerinde yaptığı paylaşımların yanı sıra ailesiyle yayınladığı fotoğraflarla da sık sık gündeme gelmişti.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Korel, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Korel, oyuncu Necati Kutlu'nun ricası üzerine Funda Arar'ın "Senden öğrendim" adlı parçasını seslendirdi.