Bergüzar Korel bu kez ona seslendi 'bırak herkes sevmesin seni ben bunu istemiyorum!' Eşi Halit Ergenç'le 3. çocuğu bekleyen yıldız...
Son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk çocukları Ali 2010'da, Han adını verdikleri ikinci oğulları ise geçen yıl mart ayında dünyaya geldi. Şu an 7.5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'in Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Yeni bir paylaşımda bulunan Korel, bu kez gençlik yıllarına seslendi.
16.10.2021 10:34
- Son Güncelleme: 16.10.2021 10:34
2009 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu meslektaşı Halit Ergenç ile birlikte üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde baby shower partisi düzenledi.
Partide beyaz elbise giymeyi tercih eden 39 yaşındaki Bergüzar Korel o gün çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.