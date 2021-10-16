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Bergüzar Korel bu kez ona seslendi 'bırak herkes sevmesin seni ben bunu istemiyorum!' Eşi Halit Ergenç'le 3. çocuğu bekleyen yıldız...

Son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk çocukları Ali 2010'da, Han adını verdikleri ikinci oğulları ise geçen yıl mart ayında dünyaya geldi. Şu an 7.5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'in Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Yeni bir paylaşımda bulunan Korel, bu kez gençlik yıllarına seslendi.

16.10.2021 10:34 - Son Güncelleme: 16.10.2021 10:34
Bergüzar Korel bu kez ona seslendi ’bırak herkes sevmesin seni ben bunu istemiyorum!’ Eşi Halit Ergenç’le 3. çocuğu bekleyen yıldız...

2009 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu meslektaşı Halit Ergenç ile birlikte üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde baby shower partisi düzenledi.

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Bergüzar Korel bu kez ona seslendi ’bırak herkes sevmesin seni ben bunu istemiyorum!’ Eşi Halit Ergenç’le 3. çocuğu bekleyen yıldız...

Davete Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.

Bergüzar Korel bu kez ona seslendi ’bırak herkes sevmesin seni ben bunu istemiyorum!’ Eşi Halit Ergenç’le 3. çocuğu bekleyen yıldız...

Partide beyaz elbise giymeyi tercih eden 39 yaşındaki Bergüzar Korel o gün çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Bergüzar Korel bu kez ona seslendi ’bırak herkes sevmesin seni ben bunu istemiyorum!’ Eşi Halit Ergenç’le 3. çocuğu bekleyen yıldız...

Hamilelik duygusallığında olan Korel'in son paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Bergüzar Korel bu kez ona seslendi ’bırak herkes sevmesin seni ben bunu istemiyorum!’ Eşi Halit Ergenç’le 3. çocuğu bekleyen yıldız...

Gençlik fotoğrafını 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Korel, "Şimdi bu kız karşıma gelseydi ona şunları söylerdim" diyerek zamanında yaptığı ve pişman olduğu konuları sıraladı.

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