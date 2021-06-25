Bergüzar Korel bikinili karnı burnunda halini paylaşmaya doymuyor! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar bakın nasıl kilo veriyormuş...

Önceki gün mavi beyaz bikinili ile takipçilerine poz veren Bergüzar Korel bu kez de sarı bikinisi ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Üçüncü bebeğine hamile olan ve bu kez kız annesi olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den hamile pozu geldi. Korel, karnı burnunda fotoğrafını "Rüya" notu ile paylaştı. Ünlü oyuncu, duygusal bir de yazı kaleme aldı.