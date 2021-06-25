Bergüzar Korel bikinili karnı burnunda halini paylaşmaya doymuyor! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar bakın nasıl kilo veriyormuş...
Bergüzar Korel sarı bikinisi ve karnı burnunda hali ile yorum yağmuruna tutuldu! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar Korel'in doğum kilolarından nasıl kurtulduğu merak ediliyor. 2009 yılında evlendiği Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Bergüzar Korel bu kez kız bebek bekliyor. Korel'in Leyla adını vereceği kızı şimdiden gündemde... Ailesi ile çıktığı tatilden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili pozlarıyla adından söz ettiriyor. 3 çocuk annesinin doğum sonrası kilolarından nasıl kutulduğu ise kadın takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin doğum kilolarından kurtulma tatikleri...
Önceki gün mavi beyaz bikinili ile takipçilerine poz veren Bergüzar Korel bu kez de sarı bikinisi ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Üçüncü bebeğine hamile olan ve bu kez kız annesi olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den hamile pozu geldi. Korel, karnı burnunda fotoğrafını "Rüya" notu ile paylaştı. Ünlü oyuncu, duygusal bir de yazı kaleme aldı.
"Çok uzun cümleler yazabilirim bu yaza dair. Hayallerime dair. Hayatımdaki hiçbir mutluluğun kolay gelmediğine ama hep doğru zamanda, doğru şekilde geldiğine dair... Fakat zaman geçtikçe daha az konuşup, daha çok minnet ediyormuş insan... Kimsenin değil, sadece kendisinin bilmesi yeterli oluyormuş. Şuan bu satırları okuyup, içinde fırtınalar kopan arkadaşım, bil ki fırtına dinecek, güneş yine yüzünü gösterecek. Benden sana söz!"