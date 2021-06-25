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Bergüzar Korel bikinili karnı burnunda halini paylaşmaya doymuyor! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar bakın nasıl kilo veriyormuş...

Bergüzar Korel sarı bikinisi ve karnı burnunda hali ile yorum yağmuruna tutuldu! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar Korel'in doğum kilolarından nasıl kurtulduğu merak ediliyor. 2009 yılında evlendiği Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Bergüzar Korel bu kez kız bebek bekliyor. Korel'in Leyla adını vereceği kızı şimdiden gündemde... Ailesi ile çıktığı tatilden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Bergüzar Korel karnı burnunda bikinili pozlarıyla adından söz ettiriyor. 3 çocuk annesinin doğum sonrası kilolarından nasıl kutulduğu ise kadın takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin doğum kilolarından kurtulma tatikleri...

25.06.2021 15:34 - Son Güncelleme: 25.06.2021 15:37
Bergüzar Korel bikinili karnı burnunda halini paylaşmaya doymuyor! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar bakın nasıl kilo veriyormuş...

Bergüzar Korel bikinili karnı burnunda halini paylaşmaya doymuyor! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar Korel'in doğum kilolarından nasıl kurtulduğu merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bergüzar Korel bikinili karnı burnunda halini paylaşmaya doymuyor! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar bakın nasıl kilo veriyormuş...

Önceki gün mavi beyaz bikinili ile takipçilerine poz veren Bergüzar Korel bu kez de sarı bikinisi ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Üçüncü bebeğine hamile olan ve bu kez kız annesi olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den hamile pozu geldi. Korel, karnı burnunda fotoğrafını "Rüya" notu ile paylaştı. Ünlü oyuncu, duygusal bir de yazı kaleme aldı.

Bergüzar Korel bikinili karnı burnunda halini paylaşmaya doymuyor! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar bakın nasıl kilo veriyormuş...

"Çok uzun cümleler yazabilirim bu yaza dair. Hayallerime dair. Hayatımdaki hiçbir mutluluğun kolay gelmediğine ama hep doğru zamanda, doğru şekilde geldiğine dair... Fakat zaman geçtikçe daha az konuşup, daha çok minnet ediyormuş insan... Kimsenin değil, sadece kendisinin bilmesi yeterli oluyormuş. Şuan bu satırları okuyup, içinde fırtınalar kopan arkadaşım, bil ki fırtına dinecek, güneş yine yüzünü gösterecek. Benden sana söz!"

Bergüzar Korel bikinili karnı burnunda halini paylaşmaya doymuyor! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar bakın nasıl kilo veriyormuş...

2 erkek evladı olan ve 3. bebeği Leyla'yı kucağına almak için sabırsızlanan Bergüzar Korel'in doğum sonrası kilolarından nasıl kurtulduğu merak ediliyor. İşte başta Bergüzar omak üzere ünlülerin doğum kilolarından kurtulma sırları...

Bergüzar Korel bikinili karnı burnunda halini paylaşmaya doymuyor! 3. bebeğine hamile olan Bergüzar bakın nasıl kilo veriyormuş...

PELİN KARAHAN

İlk hamileliği esnasında 16 kilo aldığını söyleyen Pelin Karahan, kısa sürede eskisinden daha fit bir vücuda kavuştu.