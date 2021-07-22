Bergüzar Korel bikinili hamilelik pozlarına tam gaz devam! Karnı burnunda poz geldi beğeni yağdı 'Yuvarlana yuvarlana...'
2009'da nikah masasına oturduğu meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla çok konuşuluyor. Ali ve Han adından iki oğlu olan ve üçüncü bebeğinin kız olacağını açıklayan Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç, Bodrum ve Dalaman'dan sonra tatile Çeşme'de devam ediyor. Yaklaşık olarak 6 aylık hamile olan Bergüzar Korel, sosyal medya sayfasından son halini sevenlerinin beğenisine sundu.
22.07.2021 17:11
- Son Güncelleme: 22.07.2021 17:11
Üçüncü kez bebek heyecanı yaşayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çifti Çeşme'de tatile devam ediyor.
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan Bergüzar Korel, ilk oğlu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han'a kavuşan ve şimdilerde üçüncü kez hamile olan ünlü oyuncu, doğum öncesi ailesiyle birlikte tatile çıktı.