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Haberler Magazin Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle paylaştı! Halit Ergenç’in 3 çocuğunun annesi en cesur haliyle yayınladı! Sıcaktan bunalınca...

Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle paylaştı! Halit Ergenç’in 3 çocuğunun annesi en cesur haliyle yayınladı! Sıcaktan bunalınca...

Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020 Mart ayında Han'a, 2021'de kızı Leyla'ya kavuşan üç çocuk annesi Korel, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Son olarak Babalar Günü'ne özel yaptığı paylaşımla gündeme gelen oyuncu, şimdi ise tatil pozuyla çok konuşuldu. Beyaz bikinili pozunu yayınlayan Korel, en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Bergüzar Korel'in çok konuşulan o paylaşımı...

takvim.com.tr
16.07.2023 12:53 - Son Güncelleme: 16.07.2023 12:54
Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle paylaştı! Halit Ergenç’in 3 çocuğunun annesi en cesur haliyle yayınladı! Sıcaktan bunalınca...

Binbir Gece setinde aşk yaşamaya başladığı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.

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Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle paylaştı! Halit Ergenç’in 3 çocuğunun annesi en cesur haliyle yayınladı! Sıcaktan bunalınca...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle paylaştı! Halit Ergenç’in 3 çocuğunun annesi en cesur haliyle yayınladı! Sıcaktan bunalınca...

Çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Korel, bu kez bambaşka bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle paylaştı! Halit Ergenç’in 3 çocuğunun annesi en cesur haliyle yayınladı! Sıcaktan bunalınca...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle paylaştı! Halit Ergenç’in 3 çocuğunun annesi en cesur haliyle yayınladı! Sıcaktan bunalınca...

Bikinili pozunu yayınlayan Korel, en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Sıcaktan bunalan Korel, paylaşımına "40 derece" notunu ekledi.

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