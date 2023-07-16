Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle paylaştı! Halit Ergenç’in 3 çocuğunun annesi en cesur haliyle yayınladı! Sıcaktan bunalınca...
Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020 Mart ayında Han'a, 2021'de kızı Leyla'ya kavuşan üç çocuk annesi Korel, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Son olarak Babalar Günü'ne özel yaptığı paylaşımla gündeme gelen oyuncu, şimdi ise tatil pozuyla çok konuşuldu. Beyaz bikinili pozunu yayınlayan Korel, en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Bergüzar Korel'in çok konuşulan o paylaşımı...
16.07.2023 12:53 - Son Güncelleme: 16.07.2023 12:54
Binbir Gece setinde aşk yaşamaya başladığı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.