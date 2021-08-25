Bergüzar Korel ‘30 haftayı devirdik be ortak!’ dedi paylaştı! Halit Ergenç ile sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı
Bergüzar Korel '30 haftayı devirdik be ortak!' dedi paylaştı! Şimdilerde Leyla ismini vereceği bebeğine kavuşmak için gün sayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayarak hamileliğinde 30. haftayı bitirdiğini duyurdu. 2010'da Ali'yi geçen yıl mart ayında ise Han'ı dünyaya getiren ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise "Yine yeniden, 30 haftayı devirdik be ortak" notunu yazdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma beğeni yağdı. İşte Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç ile yaptığı o paylaşım...
25.08.2021 21:57
- Son Güncelleme: 25.08.2021 21:57
12 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen Bergüzel Korel, ilk oğlu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getirdi. Korel, minik bebeği Han'ı ise geçen yıl mart ayında kucağına aldı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Korel, eşi Halit Ergenç ile verdiği pozları "Yine yeniden, 30 haftayı devirdik be ortak" notuyla Instagram hesabında yayınladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma beğeni yağdı. Takipçileri, Bergüzar Korel'in paylaşımına 'Dünyanın en şahane ortaklığı', 'Çok güzelsiniz' yorumlarında bulundu.