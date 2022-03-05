Bergen'in katili Halis Serbest'ten film sonrası akıllara zarar açıklama '5 kere evlendim, onlar neden hayatta?' Yıllar sonra...
Türkiye'de arabesk müzik dendiği zaman akla Bergen, eşi Halis Serbest tarafından öldürülmüşyü. Bergen bir şarkıcı olmasının dışında Türkiye'de kadın cinayetine kurban giden kadınlardan sadece bir tanesi. Acıların Kadını olarak tanınan Bergen'in yüzüne önce asit döken sonra da 1989 yılında öldüren Halis Serbest önceki gün Söylemezsem Olmaz canlı yayına katıldı. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bergen filmi hakkında konuşan Halis Serbest'in açıklamaları kan dondurdu.
05.03.2022 13:02 - Son Güncelleme: 05.03.2022 13:02
Bergen filminin vizyona girmesiyle ünlü şarkıcının acılı hayatı yeniden gündeme geldi. Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunduğu programa canlı bağlanan Halis Serbest'in soğukkanlı açıklamaları ise herkesi şok etti.
Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü oynadığı Bergen filmi nihayet gösterime girdi. Filmin ardından Bergen'in hayatı yeniden gündeme geldi.