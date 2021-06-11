Bergen'i öldüren Halis Serbest ilk kez konuştu! ‘Kimse iznim olmadan çekemez’ dedi o filme tepki gösterdi
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten ilk kez konuştu! 'Kimse iznim olmadan çekemez' dedi… Arabesk şarkıcısı Bergen'in yüzüne kıskançlık nedeniyle kezzap atan daha sonra da öldüren kocası Halis Serbest, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bergen'in hayatının beyaz perdeye taşınmasıyla ilgili konuşan Halis Serbest, "Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez" ifadelerini kullandı. İşte o açıklama…
Magazinkolik.com'dan Ayça Öztorun'a konuşan Halis Serbest, filmin yalan ve yanlış bilgilerle süsleneceğini belirterek şunları söyledi: "Gerek medyada, gerek sosyal ağlarda hakkımızda birçok şey yazıldı. Bu zamana kadar evliliğim ve çirkin sonucun nedenini niyesini detayıyla kimseye konuşmamaya özen gösterdim. Zaten karşılıklı acılar çektik. Daha fazla konuşulmasını hiçbir zaman istemedim.
Kimse bilmez evin içinde neler yaşandığını. Kimse bilemez kapalı kapılar ardında psikolojik şiddetin en alasını kimin görüp kimin görmediğini! Bu nedenle filmcilere şu tavsiyede bulunuyorum; yalan yanlış bilgilerle ve ajitasyonla süsleyeceğiniz filmden vazgeçin. Siz kimden icazet aldınız? Kime sordunuz? Rahmetli Belgin, Bergen olmazdan evvel neredeydiniz filmciler?"
"GEÇMİŞİ ISITIP ISITIP GÜNDEME GETİRİYORLAR"
'Geçmişi ısıtıp önüne koyan insanlara müsaade etmeyeceğim' diyen Serbest, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bergen'in bir küçük kız yeğeni vardı onunla mı sözleşme yaptınız? Evliyken kardeşlerinin kalbini mi kırmışım? Evimin içinde neler yaşadığımızı biliyorlar mı? Burada ben bu olayları bizzat yaşamış bir insanken kafanıza göre tüm Türkiye'ye beni nasıl lanse etmeyi düşünüyorsunuz? Bergen'in ve benim yaşadığım sancılı ilişkiye bu filmi çekmek isteyen Mine Şengöz şahit mi olmuş? Sebeplerini, niçin ve nedenlerini anlatsın da kendimi tanıyayım.
Benim en küçük oğlum lise öğrencisi. Parmakla sayamayacağım kadar çok kardeşlerim var. Ben kefaretimi ödedim ve daha fazla onların yıpranmalarına ve tahrik edilmelerine asla izin vermeyeceğim. Geçmişi ısıtıp ısıtıp gündeme getiren insanlara müsaade etmem söz konusu değil. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın.