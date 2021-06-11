Bergen'i öldüren Halis Serbest ilk kez konuştu! ‘Kimse iznim olmadan çekemez’ dedi o filme tepki gösterdi

"GEÇMİŞİ ISITIP ISITIP GÜNDEME GETİRİYORLAR"

'Geçmişi ısıtıp önüne koyan insanlara müsaade etmeyeceğim' diyen Serbest, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bergen'in bir küçük kız yeğeni vardı onunla mı sözleşme yaptınız? Evliyken kardeşlerinin kalbini mi kırmışım? Evimin içinde neler yaşadığımızı biliyorlar mı? Burada ben bu olayları bizzat yaşamış bir insanken kafanıza göre tüm Türkiye'ye beni nasıl lanse etmeyi düşünüyorsunuz? Bergen'in ve benim yaşadığım sancılı ilişkiye bu filmi çekmek isteyen Mine Şengöz şahit mi olmuş? Sebeplerini, niçin ve nedenlerini anlatsın da kendimi tanıyayım.