Bergen filmiyle gündem olan Farah Zeynep Abdullah bakın aslen nereliymiş! İşte Farah Zeynep Abdullah’ın memleketi...
Farah Zeynep Abdullah bakın aslen nereliymiş! Sanatçı Bergen'in acı dolu hayatını beyaz perdeye taşıyan 'Bergen' filminde başrolü üstlenen Farah Zeynep Abdullah'ın önceki akşam gerçekleşen gala ile birlikte gündeme geldi. Masumlar Apartmanı, Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi yapımlarda rol alan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Abdullah'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Farah Zeynep Abdullah nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın memleketi...
05.03.2022 01:46 - Son Güncelleme: 05.03.2022 01:46
Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmiyle beyazperdede izleyiciyle buluştu.