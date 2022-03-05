Vav TV İzle
Haberler Magazin Bergen filmiyle gündem olan Farah Zeynep Abdullah bakın aslen nereliymiş! İşte Farah Zeynep Abdullah’ın memleketi...

Bergen filmiyle gündem olan Farah Zeynep Abdullah bakın aslen nereliymiş! İşte Farah Zeynep Abdullah’ın memleketi...

Farah Zeynep Abdullah bakın aslen nereliymiş! Sanatçı Bergen'in acı dolu hayatını beyaz perdeye taşıyan 'Bergen' filminde başrolü üstlenen Farah Zeynep Abdullah'ın önceki akşam gerçekleşen gala ile birlikte gündeme geldi. Masumlar Apartmanı, Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi yapımlarda rol alan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Abdullah'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Farah Zeynep Abdullah nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın memleketi...

05.03.2022 01:46 - Son Güncelleme: 05.03.2022 01:46
Bergen filmiyle gündem olan Farah Zeynep Abdullah bakın aslen nereliymiş! İşte Farah Zeynep Abdullah’ın memleketi...

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmiyle beyazperdede izleyiciyle buluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bergen filmiyle gündem olan Farah Zeynep Abdullah bakın aslen nereliymiş! İşte Farah Zeynep Abdullah’ın memleketi...

Önceki akşam galası gerçekleşen filmle gündem olan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Bergen filmiyle gündem olan Farah Zeynep Abdullah bakın aslen nereliymiş! İşte Farah Zeynep Abdullah’ın memleketi...

Masumlar Apartmanı, Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi yapımlarda rol alan oyuncunun

Bergen filmiyle gündem olan Farah Zeynep Abdullah bakın aslen nereliymiş! İşte Farah Zeynep Abdullah’ın memleketi...

İşte başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Bergen filmiyle gündem olan Farah Zeynep Abdullah bakın aslen nereliymiş! İşte Farah Zeynep Abdullah’ın memleketi...

BENSU SORAL

Bursa

SON DAKİKA