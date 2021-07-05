Berfu Yenenler’in üçüncü çocuk müjdesi Eser Yenenler’i şoka soktu! O anlar çok konuşuldu karı-koca arasındaki şaka olay oldu
Berfu Yenenler'in üçüncü çocuk müjdesi Eser Yenenler'i şoka soktu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Berfu Yenenler, Instagram hesabında yayınladığı son video ile takipçilerini kahkaha krizine soktu. Eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yenenler, eşi Eser Yenenler'e hamile üçüncü çocuk şakası yaptı. Hamilelik testini gören ünlü oyuncu Eser Yenenler'in tepkisi ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Berfu Yenenler'in herkesi kahkahaya boğan o paylaşımı…
05.07.2021 21:08
- Son Güncelleme: 05.07.2021 21:08
Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete ise geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Berfu Yenenler, son yayınladığı video ile yine çok konuşuldu.
Fotoğraflarına uyguladığı esprili photoshoplar ve eğlenceli videolarıyla sosyal medyada fenomen haline dönüşen Berfu Yenenler, bu kez eşi Eser Yenenler'e yaptığı hamilelik şakasıyla gündeme geldi.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUK ŞAKASI!
Berfu Yenenler, gebelik testine kalemle iki çizgi attıktan sonra eşi Eser Yenenler'in yanına gitti.
Eser Yenenler, gördüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyip, "Bu ne? Gerçek mi bu? Ya delirme, gerçek mi bu?" ifadelerini kullandı.