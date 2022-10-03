Berfu Yenenler’den bomba itiraf! Eser Yenenler’in meşhur villası hakkında ilk kez konuştu! Aslı Enver ile Murat Boz’un ayrılığı...
Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirmişti. Ailesi ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Berfu Yenenler, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Tescilli güzel, Eser Yenenler'in Levent'te diskosu olan ve bolca parti verdiği villası hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu. Bakın bir dönem Aslı Enver ile Murat Boz'un bile arasını açtığı iddia edilen villa hakkında neler söyledi...
03.10.2022 18:30 - Son Güncelleme: 03.10.2022 18:30
Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu.
ESER'İN VİLLASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Çocuklarıyla ve eşiyle yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Berfu Yenenler, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.
Doğu Demirkol'un programına konuk olan Yenenler, Eser Yenenler'in Levent'te diskosu da olan ve bolca parti verdiği villası hakkında söyledikleriyle dikkat çekti.
O dönem Bahar-Nihal Candan kardeşlerle de yakalanan Yenenler uzun süre gündemde kalmış hatta bu partiler yüzünden Murat Boz ve Aslı Enver'in kavga ettiği iddia edilmişti.