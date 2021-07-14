Berfu Yenenler yıllar önceki halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi yok artık dedirtti herkes o isme benzetti
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler yıllar önceki halini paylaştı görenler şaştı kaldı! 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 4. olan tescilli güzel Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. Ergenlik yıllarına ait bir karesini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Yenenler'in yıllar içindeki değişimi, 'yok artık' dedirtti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Yenenler'i dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a benzetti. İşte Berfu Yenenler'in sosyal medyayı sallayan gençlik hali…
14.07.2021 20:56
- Son Güncelleme: 14.07.2021 20:56
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Berfu Yenenler, özellikle eşi Eser Yenenler ve oğulları ile yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Berfu Yenenler, Instagram'ın hikaye kısmında ergenlik yıllarına ait bir karesini takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi, 'yok artık' dedirtirken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Yenenler'i dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a benzetti.