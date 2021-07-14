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Berfu Yenenler yıllar önceki halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi yok artık dedirtti herkes o isme benzetti

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler yıllar önceki halini paylaştı görenler şaştı kaldı! 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 4. olan tescilli güzel Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. Ergenlik yıllarına ait bir karesini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Yenenler'in yıllar içindeki değişimi, 'yok artık' dedirtti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Yenenler'i dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a benzetti. İşte Berfu Yenenler'in sosyal medyayı sallayan gençlik hali&hellip;

14.07.2021 20:56 - Son Güncelleme: 14.07.2021 20:56
Berfu Yenenler yıllar önceki halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi yok artık dedirtti herkes o isme benzetti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Berfu Yenenler, özellikle eşi Eser Yenenler ve oğulları ile yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berfu Yenenler yıllar önceki halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi yok artık dedirtti herkes o isme benzetti

Yaz aylarının gelmesiyle iddialı bikinili pozlarına da sayfasında yer veren tescilli güzel, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Berfu Yenenler yıllar önceki halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi yok artık dedirtti herkes o isme benzetti

Berfu Yenenler, Instagram'ın hikaye kısmında ergenlik yıllarına ait bir karesini takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi, 'yok artık' dedirtirken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Yenenler'i dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a benzetti.

Berfu Yenenler yıllar önceki halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi yok artık dedirtti herkes o isme benzetti

Geçmiş yıllara ait fotoğrafının yayınlamasının ardından ünlü isme "Justin Bieber sandım", "Justin Bierber'a çok benziyorsun" mesajları yağdı. Yenenler, kendisine gelen mesajları yayınlamayı da ihmal etmedi.

Berfu Yenenler yıllar önceki halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi yok artık dedirtti herkes o isme benzetti

İşte başta Berfu Yenenler olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…