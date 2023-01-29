Berfu Yenenler duştan çıkarken bornozuyla video çekti! Eser Yenenler’in eşi göndermeli paylaşımıyla çok konuşuldu! Gözler Nihat Doğan’a çevrildi
Adını ilk kez 2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyuran Berfu Yenenler, 2017'de aşk yaşamaya başladığı Eser Yenenler ile 2019'da nikah masasına oturdu. Bu evlilikten 2 erkek evladı olan Yenenler, sosyal medya hesabında yayınladığı esprili videolarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yenenler, duş sonrası bornozuyla çektiği videoyu Instagram'da yayınladı. Eser Yenenler'in de eşine eşlik ettiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu paylaşımda Yenenler çiftinin Nihat Doğan'a gönderme yaptığı görüldü. Bunun üzerine gözler ünlü şarkıcıya çevrildi. Doğan da ikilini paylaşımına kayıtsız kalamadı. İşte o paylaşım...
29.01.2023 20:43 - Son Güncelleme: 29.01.2023 20:48
Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan Berfu Yenenler, adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurdu.
Aynı yıl Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil eden tescilli güzel, 2017'de aşk yaşamaya başladığı Eser Yenenler ile 2019'da nikah masasına oturdu.
Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü isim, eşiyle yaptığı esprili paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.