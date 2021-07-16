Berfu Yenenler 'Acun Ilıcalı duası' dedi sosyal medya yıkıldı ünlülerden mesaj yağdı! "Acun abi dedikten 2 sene sonra..."
2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler espirili paylaşımlarına devam ediyor. 1995 doğumlu olan 2 çocuk annesi Berfu Yenenler 'Acun Ilıcalı duası' dedi sosyal medya yıkıldı! Instagram'ı aktif kullanan ve paylaşımları ile takipçilerini güldüren Berfu Yenenler'in Acun Ilıcalı paylaşımına ünlülerden mesaj yağdı! İşte, "Acun abi dedikten 2 sene sonra biz" notuyla yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Berfu'nun o paylaşımı...
ÜNLÜLERDEN MESAJ YAĞDI!
Berfu Yenenler 'Acun Ilıcalı duası' dedi sosyal medya yıkıldı! Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler'in son paylaşımı olay oldu. Zaman zaman güldüren paylaşımlarda bulunan Berfu Yenenler bu sefer düğünlerinden bir kareyi paylaştı.
Acun Ilıcalı'nın düğün günü yaptığı paylaşımı yeniden paylaşan Yenenler Ilıcalı'nın mesajını ti'ye aldı. Berfu Yenenler mesajda yer alan "Küçük Eserler dolaşsın artık etrafınızda" duasını paylaşarak "Acun Abi: Küçük Eserler dolaşsın artık etrafımızda. İki sene sonra biz:" notuyla bir video paylaştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e yaptığı 3. bebek şakası ile geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü.