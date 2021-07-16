Berfu Yenenler 'Acun Ilıcalı duası' dedi sosyal medya yıkıldı ünlülerden mesaj yağdı! "Acun abi dedikten 2 sene sonra..."

ÜNLÜLERDEN MESAJ YAĞDI!

Berfu Yenenler 'Acun Ilıcalı duası' dedi sosyal medya yıkıldı! Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti.