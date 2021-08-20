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Beren Saat'ten sütyensiz AVM turu pes doğrusu 'Allah'ım para yanlış kişilerde!' Kenan Doğulu kıskançlık krizlerine girebilir

2014 yılında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'yla dünyaevine giren ve geçtiğimiz günlerde de boşanacağı öne sürülen Beren Saat, sıkıntılı günleri geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan Doğulu'yla çektirdiği tatil pozlarını paylaşan Beren Saat, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Beren Saat'in AVM stilini görenler dönüp bir daha baktı. İşte olay yaratan o kareler.

20.08.2021 08:50 - Son Güncelleme: 20.08.2021 08:57
Beren Saat’ten sütyensiz AVM turu pes doğrusu ’Allah’ım para yanlış kişilerde!’ Kenan Doğulu kıskançlık krizlerine girebilir

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift Beren Saat ile Kenan Doğulu zor günleri atlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beren Saat’ten sütyensiz AVM turu pes doğrusu ’Allah’ım para yanlış kişilerde!’ Kenan Doğulu kıskançlık krizlerine girebilir

Ünlü çift geçtiğimiz aylarda Bodrum'daydı. Beren Saat'in lila bikinisi ile verdiği pozlara kısa sürede beğeni yağarken eşi Kenan Doğulu ile aşk dolu halleri de dikkatlerden kaçmamıştı.

Beren Saat’ten sütyensiz AVM turu pes doğrusu ’Allah’ım para yanlış kişilerde!’ Kenan Doğulu kıskançlık krizlerine girebilir

Hatta Beren Saat hiç yapmadığı bir şey yaparak bikinli fotoğraf paylaşmıştı. Beren Saat lila bikinisi içinde göz kamaştırdı.

Beren Saat’ten sütyensiz AVM turu pes doğrusu ’Allah’ım para yanlış kişilerde!’ Kenan Doğulu kıskançlık krizlerine girebilir

Eşi Kenan Doğulu ile olan aşk pozu da onun için bir ilk niteliğindeydi uzun bir aradan sonra.

Beren Saat’ten sütyensiz AVM turu pes doğrusu ’Allah’ım para yanlış kişilerde!’ Kenan Doğulu kıskançlık krizlerine girebilir

BEREN ALIŞVERİŞTE

Beren Saat bugün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

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