Beren Saat’in şarkısına ünlü yorumu yağdı: “Gerek yoktu bence böyle bir şeye"
Oyunculuktan müziğe geçiş yapan Beren Saat'in ilk teklisi "CapitaliZoo" sosyal medyayı ikiye böldü. İngilizce sözleri ve çok eleştirilen klibiyle dikkat çeken Saat'e destek de geldi, sert eleştiri de. Engin Akyürek "Beğendim" derken, Hande Ataizi "Gereksiz" yorumunda bulundu. Usta oyuncu Nebahat Çehre ise genç meslektaşına sahip çıktı. Eşi Kenan Doğulu'nun romantik desteği de gündem oldu.
