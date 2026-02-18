Beren Saat’in şarkısına ünlü yorumu yağdı: “Gerek yoktu bence böyle bir şeye"

PODCAST CANLI YAYIN

Oyunculuktan müziğe geçiş yapan Beren Saat'in ilk teklisi "CapitaliZoo" sosyal medyayı ikiye böldü. İngilizce sözleri ve çok eleştirilen klibiyle dikkat çeken Saat'e destek de geldi, sert eleştiri de. Engin Akyürek "Beğendim" derken, Hande Ataizi "Gereksiz" yorumunda bulundu. Usta oyuncu Nebahat Çehre ise genç meslektaşına sahip çıktı. Eşi Kenan Doğulu'nun romantik desteği de gündem oldu.

Uzun süredir müzik çalışmaları yaptığı bilinen Beren Saat, ilk teklisi "CapitaliZoo"yu dinleyiciyle buluşturdu.

OYUNCULUKTAN SONRA ŞARKICILIK

Oyunculuktan sonra şarkıcılığa adım atan Saat'in İngilizce şarkısı ve iddialı klibi kısa sürede gündem oldu.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAPTI

Sosyal medya ikiye bölünürken, ünlü isimlerden de dikkat çeken yorumlar geldi.

İMZA EŞİNE AİT

2014'ten bu yana pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu ile evli olan Saat'in yeni projesinde imza yine eşine ait.

SÖZLERİ BEREN SAAT'E AİT

Şarkının sözleri Beren Saat'e aitken, prodüktörlüğü ve aranjesini Kenan Doğulu üstlendi.

Doğulu, eşine romantik bir paylaşımla destek verdi.

"İLK ALBÜMÜNÜN İLK TEKLİSİ"

Kenan Doğulu, "Canım aşkım Berenciğimin ilk albümünün ilk teklisi "CapitaliZoo"yu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazdığı şarkılara hayat kazandırmak, anlatmak istediklerini sizlere ulaştırmasına katkıda bulunmak benim için çok özel. Çıktığı bu yolcukta da ona eşlik etmek, her notasını, her sözünü, her anını büyük bir aşkla ve heyecanla tamamladığı "EXUBERANCE" albümünün özgün ve yenilikçi dünyasına şahitlik ve yol arkadaşlığı etmek çok heyecan verici." dedi.

NİSAN AYINDA ALBÜM YAYINLANACAK

Sözlerine devam eden Doğulu, "Nisan ayında albümün tamamını sizlerle paylaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın her yerindeki sevenleriyle daha da büyüyecek olan müzik kariyerinde de harika anılar ve ilham veren çalışmalar yapacağını biliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Projeye emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum"şeklinde ifade etti.

Şarkı kadar klipteki dans koreografisi de çok konuşuldu.

"OYUNCULUĞA GERİ DÖN"

Kimi kullanıcılar "70'ler disko tadında olmuş" ve "Ses çok iyi" yorumları yaparken, bazıları ise "Herkes kendi mesleğini yapmalı", "Hiç olmamış" ve "Oyunculuğa geri dön"diyerek eleştiride bulundu.

KİMLER NE DEDİ?

Ünlü isimler de görüş bildirdi.

ESKİ PARTNERİNE SAHİP ÇIKTI

2010 yılında yayınlanan ve döneme damga vuran "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde Saat'le başrolü paylaşan Engin Akyürek, eski partnerine sahip çıktı.

"YAPMAK İSTEMİŞ YAPMIŞ"

Bir galada görüntülenen Akyürek,"Ben beğendim. Güzel olmuş bence. Yapmak istemiş, yapmış!"diyerek destek verdi.

HANDE ATAİZİ ELEŞTİRDİ

Oyuncu Hande Ataizi ise daha eleştirel konuştu.

"BEN BEĞENMEDİM"

Ataizi, "Dinledim ve gördüm. Ben beğenmedim, bana uymadı. Daha profesyonel olabilirdi, biraz amatör olmuş"dedi.

"GEREK YOKTU BENCE"

Ünlü oyuncu ayrıca şarkıyı"gereksiz"bulduğunu belirterek, "Gerek yoktu bence böyle bir şeye. Çok şahane bir şey olmadığı sürece yapmaya gerek yok. Konuşulacak bir şey olması lazım. Gerçi bu da konuşuldu. Belki amaç farklıdır."ifadelerini kullandı.

NEBAHAT ÇEHRE DESTEK VERDİ

Bir destek de usta oyuncu Nebahat Çehre'den geldi.

"KIZIM BENİM O"

Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan Çehre,"Dinlemez miyim? Kızım benim o! Çok erken yorumlar dinledim. O tabii yanlıştı. Kulağa zaman içinde alışacak." dedi.

"ÇOK SEVİLECEK SONRA"

Çehre ayrıca, "Türkçe olmayan bir şarkı. Bence çok sevilecek sonra. Yani biraz dinlemek lazım"açıklamasında bulundu.

'Aşk-ı Memnu', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'İntikam' ve 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Beren Saat, müzik kariyerindeki bu radikal adımla adından söz ettirdi.

"CapitaliZoo" ile başlayan yeni döneminin nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.

Beren Saat / Fotoğraflar sosyal medyadan ve Takvim arşivden alınmıştır.