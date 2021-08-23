Beren Saat’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanmadı meğer o da oyuncuymuş hem de kendisinden de ünlü...
Beren Saat'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Beren Saat'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Türkiye'nin Yıldızları adlı yetenek yarışmasında ikinci olmasının ardından adını geniş kitlelere duyuran oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Beren Saat'in eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Beren Saat'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski sevgilisi...
23.08.2021 19:22
- Son Güncelleme: 23.08.2021 19:22
Kenan Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Beren Saat'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları, Beren Saat'in bir dönem ünlü oyuncuyla sevgili olduğunu duyunca ise şaştı kaldı. İşte Beren Saat başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...