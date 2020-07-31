Beren Saat'in annesiyle fotoğrafına Aşk-ı Memnu yorumu! 'Her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının...'
Beren Saat, dikkat çeken moleküllü, frekanslı Anneler Günü paylaşımının ardından şimdi de annesi Ayla Saat ile gündeme geldi. Eşi Kenan Doğulu ile çalkantılı bir evlilik süreci yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, şu sıralar tatilde. Kurban Bayramı paylaşımı ile dikkat çeken Beren Saat Instagram'dan annesi ile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Beren Saat'in annesi ile fotoğrafına bir sosyal medya kullanıcısından gelen yorum, oyuncunun Aşk-ı Memnu dizisindeki repliğiydi... İşte Beren Saat'in annesi ile fotoğrafına gelen Bihter Ziyagil yorumu ve Aşk-ı Memnu'daki o sahne...
Beren Saat, 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta Kenan Doğulu ile dünyaevine girdi. Hayranı olduğu kişi ile evlenen Saat, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti, çoğu zaman da sosyal medyada tepki gördü. Beren Saat, Instagram'dan yaptığı Anneler Günü paylaşımı hala hafızalarda yerini korurken, ünlü oyuncudan annesi ile paylaşım geldi.
'HERKESE MOLEKÜLLERİMDEN GÖNDERİYORUM'
Beren Saat'in moleküllü, frekanslı Anneler Günü paylaşımı..."Ben size gelemiyorum ama nihayet siz Cadde'de yürüyüş yapabileceksiniz. Bilincim sizinle olacak. Doğa Ana ne yaptığımızı düşünmemiz için odalarımıza yolladı bizi. Hatalarımızı anlayana kadar da çıkartmayacak belli ki. Hasret çekmeyi öğrendi bilmeyenlerimiz; kaynaklarımızı ve enerjimizi doğru kullanmayı, detaylara takılmamayı öğrendik.
Kelebek etkisinin hasta bir bünyede nasıl sonuçlar yarattığını, birbirimize karşı sorumluluklarımızın çok ciddi olduğunu anlamaya başladık. Bugüne ailesinden birini kaybetmemiş, şanslı bir gezegen sakini olduğum için ve doğru işleyen sağlık sistemimiz için Evren'e teşekkür ederek başlıyorum."
"Bu yıl Anneler Günü'ne denk gelen Efe'nin Doğum Günü için Annesi Nil Güray'a onu sarmalayacak sevgi enerjisi gönderiyorum. Bugünü annesinden ayrı geçirmek durumunda kalan herkese moleküllerimden biraz biraz gönderiyorum. Siz de zaman ayırın bedeninizin yanında olamasa da bilincinizle annenizin frekansını yakalayın. Onlar titreşimlerimizi hep hisseder. Kollektif Anne Sevgisi Meditasyonu yapalım. Biz buradan çıkarız, biraz sabır. Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun, bu ayrı geçirilen son günümüz olsun""