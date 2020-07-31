Beren Saat'in annesiyle fotoğrafına Aşk-ı Memnu yorumu! 'Her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının...'

'HERKESE MOLEKÜLLERİMDEN GÖNDERİYORUM'

Beren Saat'in moleküllü, frekanslı Anneler Günü paylaşımı..."Ben size gelemiyorum ama nihayet siz Cadde'de yürüyüş yapabileceksiniz. Bilincim sizinle olacak. Doğa Ana ne yaptığımızı düşünmemiz için odalarımıza yolladı bizi. Hatalarımızı anlayana kadar da çıkartmayacak belli ki. Hasret çekmeyi öğrendi bilmeyenlerimiz; kaynaklarımızı ve enerjimizi doğru kullanmayı, detaylara takılmamayı öğrendik.

Kelebek etkisinin hasta bir bünyede nasıl sonuçlar yarattığını, birbirimize karşı sorumluluklarımızın çok ciddi olduğunu anlamaya başladık. Bugüne ailesinden birini kaybetmemiş, şanslı bir gezegen sakini olduğum için ve doğru işleyen sağlık sistemimiz için Evren'e teşekkür ederek başlıyorum."