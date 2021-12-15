Beren Saat'in altın rengi göğüs dekolteli kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı! Selena Gomez'in ikizi zannedilen Beren ağızları açık bıraktı
Beren Saat'in altın rengi göğüs dekolteli kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı! Selena Gomez'in ikizi zannedilen Beren ağızları açık bıraktı... 37 yaşındaki Beren Saat, yeni imajıyla ABD'li yıldız Selena Gomez'e benzetildi. Beren Saat'in giydiği altın rengi badinin fiyatı ise gündeme bomba gibi düştü. 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Beren Saat, üniversite yıllarında katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışması ile hayatımıza girdi... İşte Beren Saat'in son hali...
15.12.2021 14:28
- Son Güncelleme: 15.12.2021 14:39
Beren Saat'in altın rengi göğüs dekolteli kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı! Selena Gomez'in ikizi zannedilen Beren ağızları açık bıraktı...
Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu, İntikam ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Beren Saat'in ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Saat, dünyaca ünlü bir tekstil firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçti.