Beren Saat'in altın rengi göğüs dekolteli kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı! Selena Gomez'in ikizi zannedilen Beren ağızları açık bıraktı...

Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu, İntikam ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Beren Saat'in ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Saat, dünyaca ünlü bir tekstil firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçti.