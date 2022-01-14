Beren Saat Ozan Doğulu'nun yaş gününde hem transparan hem iç çamaşırsız 'kıyafet göremedim ben' Eşi Kenan Doğulu da yanında
Eşi Kenan Doğulu ile evliliğindeki sorunları atlattıktan sonra daha sık görüntü veren Beren Saat önceki gün Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününe katıldı ama ne katılmak... Ozan Doğulu'nun doğum gününe transparan bir üstle katılmayı tercih eden Beren Saat, altına iç çamaşır giymeyince bir anda sosyal medyanın diline düştü. Beren Saat'in bu iddialı seçimi sosyal medyada yerden yere vuruldu.
Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz yıl evliliklerinde büyük kriz yaşamıştı. Sık sık boşanacakları iddia edilen ünlü çift, evliliklerindeki problemleri çözdü ve mutluluklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.
İlişkisi yolunda giden Beren Saat son dönemde ekranda olmamasına dair ise digital platformların özgürlüğüne alıştığını söylemişti. Saat, artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini açık açık beyan etmişti.
Özel hayatında mutlu olan Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile birlikte Ozan Doğulu'nun doğum günü etkinliğine katıldı.
Ünlü çift, mekana girerken el ele mutluluk pozu verdi. Ailesiyle arasının düzeldiği eşiyle partiye katılan Kenan Doğulu'nun mutluluğu da objektiflere yansıdı.