Beren Saat Kenan Doğulu ile beceremediği evliliğin sırrını verdi! Sosyal medya: Kararsızlığınız kabak tadı verdi
Eşi Kenan Doğulu ile boşandı boşanacak derken yaptığı açıklamaların her biri ile dikkat çeken ve sosyal medyada tepki alan Beren Saat, yine ilginç sözlere imza attı. Daha önce, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyen Beren Saat, bu kez de evliliğin sırrını verdi! Saat'in sözleri sosyal medyada, 'Kararsızlığınız kabak tadı verdi' yorumlarına neden oldu.
"Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı. Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik.İki ünlü insan için uzun bir zaman bizim ilişkimiz. Etrafta ve dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü" dedi.
Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterini canlandıran Saat, "O zamanlar 25 yaşındayım. Aslında Bihter'le içimdeki kadını keşfettim. Bir roman karakteri olduğu için zaten güçlüydü.Bütün karakterlerde yeni keşiflerim olduğu için, hepsi benim bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşamaya devam ediyorlar. Bihter bir bakıma benimle beraber yani... Sevenlerinin için rahat olsun" dedi.