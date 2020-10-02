Haberler Galeri Magazin Beren Saat Kenan Doğulu ile beceremediği evliliğin sırrını verdi! Sosyal medya: Kararsızlığınız kabak tadı verdi

Beren Saat Kenan Doğulu ile beceremediği evliliğin sırrını verdi! Sosyal medya: Kararsızlığınız kabak tadı verdi

Eşi Kenan Doğulu ile boşandı boşanacak derken yaptığı açıklamaların her biri ile dikkat çeken ve sosyal medyada tepki alan Beren Saat, yine ilginç sözlere imza attı. Daha önce, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyen Beren Saat, bu kez de evliliğin sırrını verdi! Saat'in sözleri sosyal medyada, 'Kararsızlığınız kabak tadı verdi' yorumlarına neden oldu.

02.10.2020 12:25 - Son Güncelleme: 02.10.2020 12:39
Beren Saat Kenan Doğulu ile beceremediği evliliğin sırrını verdi! Sosyal medya: Kararsızlığınız kabak tadı verdi

Kenan Doğulu ile evliliğinde boşanma aşamasına kadar gelen Beren Saat eşi ile arasını kısa süre önce düzeltmişti. Ayrıldılar, ayrılacaklar derken ilişkilerine yeni bir şans veren Beren Saat evliliği hakkında açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beren Saat Kenan Doğulu ile beceremediği evliliğin sırrını verdi! Sosyal medya: Kararsızlığınız kabak tadı verdi

Bir dergiye konuşan Beren Saat, , "İki ünlü insan için uzun bir bir ilişki bu. Uzun sürmesinin sırrı evimizde saklı. Her ayrılığımızdan sonra bir araya gelip evimize girince kendimizi yeniden sevgili hissettiğimiz için kopamadık" dedi.

Beren Saat Kenan Doğulu ile beceremediği evliliğin sırrını verdi! Sosyal medya: Kararsızlığınız kabak tadı verdi

"Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı. Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik.İki ünlü insan için uzun bir zaman bizim ilişkimiz. Etrafta ve dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü" dedi.

Beren Saat Kenan Doğulu ile beceremediği evliliğin sırrını verdi! Sosyal medya: Kararsızlığınız kabak tadı verdi

Saat, "Kenan'la, elektronik ve deneysel dans şarkıları yaptık. Şarkıları, videolarıyla 2021'de yayınlayacağım. Hem oynayıp hem de yöneteceğim. Bunlar bazı anılarımın kısa filmleri gibi olacak" diyerek gelecek projesinin de sinyalini verdi.

Beren Saat Kenan Doğulu ile beceremediği evliliğin sırrını verdi! Sosyal medya: Kararsızlığınız kabak tadı verdi

Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterini canlandıran Saat, "O zamanlar 25 yaşındayım. Aslında Bihter'le içimdeki kadını keşfettim. Bir roman karakteri olduğu için zaten güçlüydü.Bütün karakterlerde yeni keşiflerim olduğu için, hepsi benim bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşamaya devam ediyorlar. Bihter bir bakıma benimle beraber yani... Sevenlerinin için rahat olsun" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Şarkıcı Berkay Şahin uyanıklık peşinde! Geliriyle dikkat çeken Berkay lüks aracına 'T' plaka takarak...
Şarkıcı Berkay Şahin uyanıklık peşinde! Geliriyle dikkat çeken Berkay lüks aracına 'T' plaka takarak...