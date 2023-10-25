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Beren Saat ile Nebahat Çehre yıllar sonra bir arada "Zaman sanki hiç geçmemiş gibi" Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ve Firdevs Hanım'ı...

2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu hala hafızalarda. Bihter ve Behlül'ün yasak aşkı üzerinden kurgulanan dizinin final bölümü yayılanan her sene, aradan geçen 13 yıla rağmen, reytinglerde ilk sıralarda kendisine yer buluyor. Dizinin iki yıldızı Nebahat Çehre ve Beren Saat yıllar sonra bir araya geldi. Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Hanım'ı ve Bihter'inin bir araya geldiği görüntüler sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 09:16 Güncelleme 27 Kasım 2023, 15:12
Beren Saat ile Nebahat Çehre yıllar sonra bir arada Zaman sanki hiç geçmemiş gibi Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i ve Firdevs Hanım’ı... 1

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, bitmesinin ardından 13 yıl geçse bile hala ekranlarda büyük bir heyecanla takip edilmeye devam ediliyor.

Beren Saat ile Nebahat Çehre yıllar sonra bir arada Zaman sanki hiç geçmemiş gibi Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i ve Firdevs Hanım’ı... 2

4 Eylül 2008'de başlayan Aşk-ı Memnu, 24 Haziran 2010'da sona ermişti. 79. bölümüyle ekranlara veda eden dizi hem hikayesi hem de başrol oyuncuları ile resmen hit olmuştu.

Beren Saat ile Nebahat Çehre yıllar sonra bir arada Zaman sanki hiç geçmemiş gibi Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i ve Firdevs Hanım’ı... 3

Dizinin her bir karakteri ikonik, her bir ismi akıllara kazınan repliklere sahip. Beren Saat'in canlandırdığı Bihter Ziyagil, Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlül Haznedar, Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu ve daha niceleri

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