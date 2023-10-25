Beren Saat ile Nebahat Çehre yıllar sonra bir arada "Zaman sanki hiç geçmemiş gibi" Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ve Firdevs Hanım'ı...

2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu hala hafızalarda. Bihter ve Behlül'ün yasak aşkı üzerinden kurgulanan dizinin final bölümü yayılanan her sene, aradan geçen 13 yıla rağmen, reytinglerde ilk sıralarda kendisine yer buluyor. Dizinin iki yıldızı Nebahat Çehre ve Beren Saat yıllar sonra bir araya geldi. Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Hanım'ı ve Bihter'inin bir araya geldiği görüntüler sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.