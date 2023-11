Beren Saat ile Nebahat Çehre yıllar sonra bir arada "Zaman sanki hiç geçmemiş gibi" Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ve Firdevs Hanım'ı...

3

Dizinin her bir karakteri ikonik, her bir ismi akıllara kazınan repliklere sahip. Beren Saat'in canlandırdığı Bihter Ziyagil, Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlül Haznedar, Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu ve daha niceleri