Beren Saat ile Kenan Doğulu uluorta öpüştü! Kenan Doğulu'nun yaş gününde aşka gelen Beren'in öpücüğünü görenler: "Sonunda mutlular"
Beren Saat ile Kenan Doğulu uluorta öpüştü! Kenan Doğulu'nun yaş gününde aşka gelen Beren'in öpücüğünü görenler, "Sonunda mutlular" yorumları yaptı. Eşi Kenan Doğulu ile evliliğindeki sorunları atlattıktan sonra daha sık görüntü veren Beren Saat önceki eşi ile birlikte katıldığı ödül töreninde boy gösterdi. Gecede Kenan Doğulu'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapılırken, Beren aşka geldi ve Kenan'ı herkesin içinde öptü. Ünlü çiftin o anları sosyal medyada çok konuşuldu.
"SONUNDA MUTLULAR"
Beren Saat ile Kenan Doğulu uluorta öpüştü! Kenan Doğulu'nun yaş gününde aşka gelen Beren'in öpücüğünü görenler, "Sonunda mutlular" yorumları yaptı.
Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz yıl evliliklerinde büyük kriz yaşamıştı. Sık sık boşanacakları iddia edilen ünlü çift, evliliklerindeki problemleri çözdü ve mutluluklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.
Bir süredir albüm hazırlığında olan Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile ödül törenine katıldı. Pandemi dönemi boyunca eşi Kenan Doğulu ile şarkılar yazmaya başladığını, stüdyoda şarkıları üzerine bolca çalıştıklarını dile getiren Saat törende sade tarzıyla dikkat çekti. Törende eşi Beren Saat ile katılan Kenan Doğulu'ya pasta sürprizi yapıldı.
47 yaşına basan Kenan Doğulu'ya sürpriz pasta kesildi. Bu sırada Beren Saat ise eşi Kenan Doğulu'yu öpücüklere boğdu. Herkesin içinde romantik anlar yaşayan çiftin o anları sosyal medyada da "Sonunda mutlular" yorumlarına sebep oldu.
Hangi ünlü kiminle birlikte gelin birlikte bakalım...