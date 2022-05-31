Beren Saat ile Kenan Doğulu uluorta öpüştü! Kenan Doğulu'nun yaş gününde aşka gelen Beren'in öpücüğünü görenler: "Sonunda mutlular"

47 yaşına basan Kenan Doğulu'ya sürpriz pasta kesildi. Bu sırada Beren Saat ise eşi Kenan Doğulu'yu öpücüklere boğdu. Herkesin içinde romantik anlar yaşayan çiftin o anları sosyal medyada da "Sonunda mutlular" yorumlarına sebep oldu.

Hangi ünlü kiminle birlikte gelin birlikte bakalım...