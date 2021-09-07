Beren Saat ile Kenan Doğulu teknede aşka geldi! 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyen Beren'i eşi ile hiç böyle görmediniz, dakikalarca...
Beren Saat ile Kenan Doğulu teknede aşka geldi! 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyen Beren'i eşi ile hiç böyle görmediniz! Geçtiğimiz cumartesi akşam Bodrum'da konser veren Kenan Doğulu, daha sonra eşi Beren Saat ile tekne tatiline çıktı. Güzel havanın tadını çıkaran çift, ilk kez bu kadar samimi görüntülendi. Gündüz sohbet etmeyi tercih eden ikili, akşam saatlerinde denize girdi. İşte Beren ile Kenan'ın romantik anları...
07.09.2021 13:06
- Son Güncelleme: 07.09.2021 13:06