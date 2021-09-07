Vav TV İzle
Haberler Magazin Beren Saat ile Kenan Doğulu teknede aşka geldi! 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyen Beren'i eşi ile hiç böyle görmediniz, dakikalarca...

Beren Saat ile Kenan Doğulu teknede aşka geldi! 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyen Beren'i eşi ile hiç böyle görmediniz, dakikalarca...

Beren Saat ile Kenan Doğulu teknede aşka geldi! 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyen Beren'i eşi ile hiç böyle görmediniz! Geçtiğimiz cumartesi akşam Bodrum'da konser veren Kenan Doğulu, daha sonra eşi Beren Saat ile tekne tatiline çıktı. Güzel havanın tadını çıkaran çift, ilk kez bu kadar samimi görüntülendi. Gündüz sohbet etmeyi tercih eden ikili, akşam saatlerinde denize girdi. İşte Beren ile Kenan'ın romantik anları...

07.09.2021 13:06 - Son Güncelleme: 07.09.2021 13:06
Beren Saat ile Kenan Doğulu teknede aşka geldi! ’Beceremediğimiz evlilik olsun’ diyen Beren’i eşi ile hiç böyle görmediniz, dakikalarca...

TEKNEDE AŞKA GELDİLER!

31 Mayıs'ta dünyaya gelen eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla kutlayan ve o mesajda, 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyen Beren'i eşi ile hiç böyle görmediniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beren Saat ile Kenan Doğulu teknede aşka geldi! ’Beceremediğimiz evlilik olsun’ diyen Beren’i eşi ile hiç böyle görmediniz, dakikalarca...

Uzun süredir haklında çıkan ayrılık haberlerini her fırsatta yalanlayan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, yaz aylarının son günlerinde soluğu Bodrum'da aldı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu teknede aşka geldi! ’Beceremediğimiz evlilik olsun’ diyen Beren’i eşi ile hiç böyle görmediniz, dakikalarca...

Konserlerden fırsat buldukça eşiyle tatil yapan Doğulu, son olarak kendi teknesinde objektiflere takıldı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği çift önceki gün Gümbet'teydi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu teknede aşka geldi! ’Beceremediğimiz evlilik olsun’ diyen Beren’i eşi ile hiç böyle görmediniz, dakikalarca...

Beren Saat ve Kenan Doğulu akşam saatlerinde birlikte denize girerken görüntülendi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu teknede aşka geldi! ’Beceremediğimiz evlilik olsun’ diyen Beren’i eşi ile hiç böyle görmediniz, dakikalarca...

Kısa süren deniz keyfinin ardından tekneye çıkan çift, birbirlerine sarılıp öpüşerek romantik dakikalar yaşadı.

SON DAKİKA