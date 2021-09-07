Beren Saat ile Kenan Doğulu teknede aşka geldi! ’Beceremediğimiz evlilik olsun’ diyen Beren’i eşi ile hiç böyle görmediniz, dakikalarca...

TEKNEDE AŞKA GELDİLER!

31 Mayıs'ta dünyaya gelen eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla kutlayan ve o mesajda, 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyen Beren'i eşi ile hiç böyle görmediniz...