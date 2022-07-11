Beren Saat ile kayınvalidesi Serpil Doğulu’nun benzerlikleri akıllara zarar! Gelin kaynana toprağına çekermiş! Kenan Doğulu...

Beren Saat'in eski yıllardan bir fotoğrafı, kayınvalidesinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı ile kıyaslandı. İki ismin birbirlerine olan benzerlikleri adeta şoke etti.

İşte başta Kenan Doğulu olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.