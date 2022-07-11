Beren Saat ile kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun benzerlikleri akıllara zarar! Gelin kaynana toprağına çekermiş! Kenan Doğulu...
Bir dönem evliliklerinde yaşadıkları problemlerle sık sık magazin gündemine gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu şimdilerde, herkesi kıskandıracak aile saadetleriyle gündeme geliyorlar. Özellikle de Beren Saat ile kayınvalidesi Serpil Doğulu arasında sorun olduğu, aynı markette karşılaşan gelin-kaynananın birbirine selam vermedikleri iddia ediliyordu. Neyse aradaki buzlar eridi. Son olarak sosyal medyada yayılan bir fotoğraf ise ortalığı salladı. Beren Saat ile kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun benzerlikleri akıl alır gibi değil.
11.07.2022 14:54 - Son Güncelleme: 11.07.2022 14:54
Beren Saat ile Kenan Doğulu evliliği bir dönem gelin-kayınvalide sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Oyuncu Beren Saat'in kayınvalidesi ile aynı markette karşılaşıp konuşmamayı tercih ettiği bile iddia edilmişti.
Beren Saat'in eski yıllardan bir fotoğrafı, kayınvalidesinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı ile kıyaslandı. İki ismin birbirlerine olan benzerlikleri adeta şoke etti.
İşte başta Kenan Doğulu olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.