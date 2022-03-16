Beren Saat biricik annesini paylaştı! Kenan Doğulu’nun kayınvalidesini gören dönüp bir daha baktı! ‘Annesi değil ablası sanki’
Beren Saat biricik annesini paylaştı! Kadrosunda Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınana Beren Saat, sosyal medya hesabında annesi Ayla Saat'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014'te nikah masasına oturan Saat'in annesi ile verdiği poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekerken Ayla Saat için 'Annesi değil ablası sanki', 'Güzellik genetik' yorumları yapıldı. İşte Beren Saat'in annesi ile yaptığı o paylaşım...
16.03.2022 18:51 - Son Güncelleme: 16.03.2022 18:51
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınana Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.
Annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Beren Saat, Ayla Saat ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.