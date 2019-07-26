Beren Gökyıldız oyunculuğuna rağmen yaşıyla herkesi hayrete düşürdü

Çocuk oyuncular içinde en çok dikkat çeken isim olan Beren Gökyıldız yaşıyla gündeme geldi. Beren Gökyıldız ekranlarının sevilen yüzlerinden olurken, özel hayatıyla da dikkat çekti. Peki Türk televizyonunun aranan çocuk oyuncularından Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları. 29 Eylül 2009 senesinde Ankara'da doğmuş Beren Gökyıldız, halen ilköğrenim eğitimine devam etmektedir. İlk olarak 4 yaşlarında "erkeğimin Ailesi" adlı dizide rol alan Beren Gökyıldız, arkasından "Güldüy Güldüy", "Anne" ve "Bizim hikaye" dizisinde konuk oyuncu olarak yer verilmiştir.

26.07.2019 16:49 - Son Güncelleme: 26.07.2019 16:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





