Beren Gökyıldız oyunculuğuna rağmen yaşıyla herkesi hayrete düşürdü
Çocuk oyuncular içinde en çok dikkat çeken isim olan Beren Gökyıldız yaşıyla gündeme geldi. Beren Gökyıldız ekranlarının sevilen yüzlerinden olurken, özel hayatıyla da dikkat çekti. Peki Türk televizyonunun aranan çocuk oyuncularından Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları. 29 Eylül 2009 senesinde Ankara'da doğmuş Beren Gökyıldız, halen ilköğrenim eğitimine devam etmektedir. İlk olarak 4 yaşlarında "erkeğimin Ailesi" adlı dizide rol alan Beren Gökyıldız, arkasından "Güldüy Güldüy", "Anne" ve "Bizim hikaye" dizisinde konuk oyuncu olarak yer verilmiştir.
BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?
29 Eylül 2009 yılında Ankara'da doğan Beren Gökyıldız, halen ilköğrenim eğitimine devam etmektedir. İlk olarak 4 yaşında "Kocamın Ailesi" adlı dizide rol alan Beren Gökyıldız, ardından "Güldüy Güldüy", "Anne" ve "Bizim Hikaye" dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Beren gökyıldız, son olarak 2018 mayıs ayında vizyona giren Bal Kaymak filminde canlandırdığı "Bade" rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Beren Gökyıldız, Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan ve başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla ve Lydia Tuğutlu'nun yer aldığı TV 8 ekranlarının yeni dizisi Kızım'da Öykü karakterini canlandırmaktadır.
Beren Gökyıldız'ın oynadığı diziler ve filmler:
Kızım (Öykü) (TV Dizisi) – 2018
Bal Kaymak (Bade) (Sinema Filmi) – 2018
Anne (Melek) (TV Dizisi) – 2016
Güldüy Güldüy Show – 2016
Kocamın Ailesi (Pelin) (TV Dizisi) – 2014-2015
İstanbul'da dünyaya gelen Beren Gökyıldız, televizyon dünyasına küçük yaşta giren isimlerden oldu. Beren Gökyıldız başarı basamaklarını çocuk yaşta tırmanmaya başlarken, sevenleri özel hayatını merak eder oldu. Beren Gökyıldız'ın film ve dizilerini beğenerek takip edenler, küçük oyuncunun yaşını öğrendiklerinde şaşkına döndü.