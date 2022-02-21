Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi Morena Taraku'nun pozları olay! Eski eşi Fatoş Yelliler'in ihanetine uğramıştı...
Berdan Mardini'nin yeni sevgilisi Morena Taraku'nun pozları olay! Eski eşinin ihanetine uğramıştı ünlü isim... Eski eşinin ihanetine uğradığı yönünde çıkan haberlerle gündemden düşmeyen Berdan Mardini, İbo Show'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gönlünü yeni bir aşka açtığını ifade eden Mardini'nin Sırp sevgilisi Morena Taraku'nun pozları sosyal medyada dikkat çekti.
Eski eşi Fatoş Yelliler'in ihanetine uğramıştı... Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi Morena Taraku'nun pozları olay!
Berdan Mardini, evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanmıştı.
YENİ AŞKINI İLAN ETTİ
İhanet haberleriyle sık sık gündeme gelen Berdan Mardini, katıldığ İbo Show'da eski eşine gönderme yaparak, yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.
"ESKİ EŞE GÖNDERME"
Tatlıses'in "Bir düğüne gönderdim, başı yandı oğlanın" demesi üzerine, "Ama şimdi güzel, yeniden başım yandı. Yine aşık oldum. Şu anda ilk defa söylüyorum. Seni seven kadının, sana ilgi göstermesi, seni gerçekten dürüstçe sevdiğini bilmen çok güzel bir şey. Bazı aşklar var, menfaat, kandırma... Ne olacak bilmiyorsun. Bizim eskiden yaşadığımız gibi. Ama şimdi çok mutluyum" dedi.
Berdan Mardini, Kosovalı R&B şarkıcısı Morena Taraku ile uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor. İşte Berdan'ın Sırp aşkı Morena Taraku ve sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...