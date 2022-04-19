RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Berdan Mardini'nin eski eşine bakın! Fatoş Yelliler leopar desenli ip askılısıyla öpücük dağıttı! Frikik verince...

Berdan Mardini'nin eski eşine bakın! Fatoş Yelliler leopar desenli ip askılısıyla öpücük dağıttı! Frikik verince...

Berdan Mardini'nin eski eşine bakın! Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile ilişkisi olduğunu itiraf eden Fatoş Yelliler, yasak aşk skandalı ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ardından yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Yelliler, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken ünlü isim, bu kez leopar desenli ip askılısıyla öpücük dağıttı. O anları Instagram sayfasında yayınlayan Yelliler, kısa sürede gündem oldu. İşte Fatoş Yelliler'in dikkat çeken o paylaşımı...

19.04.2022 18:43 - Son Güncelleme: 19.04.2022 18:47
Berdan Mardini’nin eski eşine bakın! Fatoş Yelliler leopar desenli ip askılısıyla öpücük dağıttı! Frikik verince...

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, son olarak sevgilisi Gökhan Göz'ün ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berdan Mardini’nin eski eşine bakın! Fatoş Yelliler leopar desenli ip askılısıyla öpücük dağıttı! Frikik verince...

Berdan Mardini'den boşanan ve Gökhan Göz ile yaşadığı aşka da yine ihanet iddialarının gölgesinde nokta koyan Fatoş Yelliler yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen Fatoş Yelliler yeni sevgilisinden de ayrıldı.

Berdan Mardini’nin eski eşine bakın! Fatoş Yelliler leopar desenli ip askılısıyla öpücük dağıttı! Frikik verince...

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yelliler, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Berdan Mardini’nin eski eşine bakın! Fatoş Yelliler leopar desenli ip askılısıyla öpücük dağıttı! Frikik verince...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken ünlü isim, bu kez leopar desenli ip askılısıyla öpücük dağıttı.

Berdan Mardini’nin eski eşine bakın! Fatoş Yelliler leopar desenli ip askılısıyla öpücük dağıttı! Frikik verince...

DEKOLTESİNİ SANSÜRLEDİ!
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle frikik veren Yelliler, tedbirini önceden aldı ve paylaşımına sansür uyguladı.

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