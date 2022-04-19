Berdan Mardini’nin eski eşine bakın! Fatoş Yelliler leopar desenli ip askılısıyla öpücük dağıttı! Frikik verince...

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, son olarak sevgilisi Gökhan Göz'ün ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti.